Армия России ведет успешное наступление в зоне спецоперации, а киевский режим, осознавая неизбежность своего поражения, делает ставку на теракты. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания глав оборонных ведомств стран ШОС в китайском Циндао.
«Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия. Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические действия», — сказал Белоусов.
Глава Минобороны РФ подчеркнул, что Украина совершает теракты при поддержке европейских кураторов. Белоусов также напомнил, что Россия, несмотря на это, неоднократно выражала готовность к урегулированию украинского конфликта.
Ранее Белоусов заявил, что в мире сохраняется сложная военно-политическая ситуация.