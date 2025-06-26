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Белоусов: ВС РФ ведут успешное наступление, а Киев сделал ставку на теракты

Киев совершает теракты при поддержке европейских кураторов.

Армия России ведет успешное наступление в зоне спецоперации, а киевский режим, осознавая неизбежность своего поражения, делает ставку на теракты. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе совещания глав оборонных ведомств стран ШОС в китайском Циндао.

«Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия. Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические действия», — сказал Белоусов.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что Украина совершает теракты при поддержке европейских кураторов. Белоусов также напомнил, что Россия, несмотря на это, неоднократно выражала готовность к урегулированию украинского конфликта.

Ранее Белоусов заявил, что в мире сохраняется сложная военно-политическая ситуация.

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