Белоусов предупредил Европу о потрясениях из-за конфликта на Украине

«Попытки затянуть военные действия за счёт поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта», — сказал министр на мероприятии.