Белоусов: ВС РФ ведут успешные наступательные действия в ходе спецоперации

Ранее глава военного ведомства заявил, что боевой опыт, который Россия смогла получить в ходе специальной военной операции, становится одним из главных преимуществ нашей армии. Об этом он сказал во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов. Министр обороны отметил, что России важно сохранить такой ценный ресурс и передать его следующему поколению военных.