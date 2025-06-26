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Белоусов: ВС РФ ведут успешные наступательные действия в ходе спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Вооружённые силы России проводят успешные наступательные операции. Бойцы ВС РФ отлично проявляют себя в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Андрей Белоусов выступил на заседании ШОС. Видео © Минобороны России.

«Российские вооружённые силы ведут успешные наступательные действия», — сказал он на заседании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее глава военного ведомства заявил, что боевой опыт, который Россия смогла получить в ходе специальной военной операции, становится одним из главных преимуществ нашей армии. Об этом он сказал во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов. Министр обороны отметил, что России важно сохранить такой ценный ресурс и передать его следующему поколению военных.

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