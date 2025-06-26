Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил европейские страны о росте риска дестабилизации в регионе из-за продолжающихся поставок оружия киевскому режиму. Об этом он заявил во время своего выступления на заседании глав минобороны стран-участниц ШОС, передает РИА Новости.
«Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе», — отметил Белоусов.
И подчеркнул, что укронацисты, осознавая приближающееся поражение, при поддержке европейских партнеров осуществляют террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России. Из-за этого гибнут мирные граждане.
Несмотря на все те подлые преступления, которые совершает киевский режим, Россия готова вести диалог на счет мирного урегулирования конфликта, подытожил глава Минобороны РФ. И особо отметил, что ВР России ведут успешное наступление на всех участках СВО.