Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов сделал предупреждение Европе на счет Украины

Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил европейские страны о росте риска дестабилизации в регионе из-за продолжающихся поставок оружия киевскому режиму.

Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил европейские страны о росте риска дестабилизации в регионе из-за продолжающихся поставок оружия киевскому режиму. Об этом он заявил во время своего выступления на заседании глав минобороны стран-участниц ШОС, передает РИА Новости.

«Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе», — отметил Белоусов.

И подчеркнул, что укронацисты, осознавая приближающееся поражение, при поддержке европейских партнеров осуществляют террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России. Из-за этого гибнут мирные граждане.

Несмотря на все те подлые преступления, которые совершает киевский режим, Россия готова вести диалог на счет мирного урегулирования конфликта, подытожил глава Минобороны РФ. И особо отметил, что ВР России ведут успешное наступление на всех участках СВО.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше