В МИД объяснили, как НАТО пытается добиться эскалации украинского кризиса

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс, оказывая помощь киевскому режиму, способствует усугублению кризиса на Украине. Стенограмм его выступления в рамках конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликована на официальном портале дипкорпуса РФ.
«Нельзя не видеть, что враждебная политика и военное планирование, воплощаемые в железе стратегии и планы создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры… Такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России», — подчеркнул Александр Грушко.
Дипломат добавил, что новые поставки военной помощи боевикам ВСУ являются прямой эскалацией украинского кризиса.
Александр Грушко также обратил внимание и на то, что страны европейского региона хотят помешать нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатам.