В МИД объяснили, как НАТО пытается добиться эскалации украинского кризиса

«Нельзя не видеть, что враждебная политика и военное планирование, воплощаемые в железе стратегии и планы создают гремучую смесь, которая может взорваться от любой искры… Такой курс Запада не предполагает и не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал для сдерживания России», — подчеркнул Александр Грушко.