Окружение Трампа сообщило о «новых разведданных» по уничтожению иранских ядерных объектов

Официальные лица Трампа ссылаются на «новые разведданные», подтверждающие заявления президента США об успехах американских военных в нанесении ударов по Ирану. Директор национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ утверждают, что ядерные объекты Ирана были «уничтожены», на фоне сообщений о попытках Белого дома ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом.
Администрация Дональда Трампа усилила свою защиту нападения США на Иран в минувшие выходные, сославшись на «новые разведданные», подтверждающие ее первоначальное заявление о полном успехе, и раскритиковав просочившуюся оценку разведывательных данных, согласно которой ядерная программа Тегерана была отброшена всего на несколько месяцев назад, пишет The Guardian.
По данным The Washington Post и Associated Press, скандал разгорелся на фоне сообщений о том, что Белый дом попытается ограничить обмен секретными документами с Конгрессом.
«Это была разрушительная атака, и она сбила их с толку», — заявил Трамп в среду, очевидно, отказываясь от комментариев, которые он сделал ранее днем, о том, что разведданные были «неубедительными».
Высокопоставленные чиновники Трампа публично отвергли утечку с первоначальной оценкой Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), согласно которой ключевые компоненты ядерной программы могут быть перезапущены в течение нескольких месяцев. Директор национальной разведки Тулси Габбард в своем посте в соцсетях заявила, что «новые разведданные подтверждают» то, что заявил Трамп.
«Ядерные объекты Ирана были разрушены. Если иранцы решат восстановить их, им придется полностью восстанавливать все три объекта (в Натанзе, Фордо и Исфахане), на что, вероятно, уйдут годы», — утверждает она.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в своем заявлении отметил, что новые разведданные из «исторически достоверного» источника указывают на то, что «несколько ключевых иранских ядерных объектов были разрушены и должны быть восстановлены в течение многих лет».
Во время пресс-конференции на саммите НАТО Трамп ненадолго уступил сцену министру обороны Питу Хегсету, который обрушился на СМИ и заявил, что журналисты использовали просочившуюся информацию разведки, чтобы нанести политический ущерб Трампу. «Они хотят раскрутить это дело, чтобы выставить его в плохом свете», — сказал глава Пентагона.
После утечки доклада DIA Белый дом, как сообщается, попытается ограничить обмен секретными документами с Конгрессом, сообщил Associated Press высокопоставленный чиновник.
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер раскритиковал решение ограничить обмен информацией, заявив, что «сенаторы заслуживают информации, и у администрации есть юридическое обязательство точно информировать Конгресс о том, что происходит прямо сейчас за границей».
Секретные брифинги для законодателей должны были состояться во вторник, но были отложены, что вызвало возмущение членов Конгресса. Теперь ожидается, что брифинги состоятся в четверг и пятницу.
Просочившаяся оценка DIA также показала, что большая часть иранских запасов высокообогащенного урана, который послужит топливом для изготовления любой будущей ядерной боеголовки, была перемещена до нанесения ударов и, возможно, была перемещена на другие секретные ядерные объекты, находящиеся в ведении Ирана. Это заявление было поддержано органом ООН по ядерному надзору — Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое заявило, что потеряло «видимость» материала, когда «начались военные действия».
Однако в интервью французскому телевидению генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал: «Я не хочу создавать впечатление, что это было утеряно или спрятано».
В среду Белый дом опроверг эти заявления, а пресс-секретарь Каролин Ливитт заявила Fox News, что у США «нет никаких признаков того, что обогащенный уран был перемещен до нанесения ударов, поскольку я также видела ложные сообщения».
«Что касается того, что сейчас находится на земле, то оно погребено под многими милями обломков из-за успеха этих ударов в субботу вечером», — сказала она.
Американские военные заявили, что они сбросили 14 противобункерных бомб GBU-57 — мощное оружие весом 13 600 кг — на три иранских ядерных объекта. После терактов Трамп неоднократно заявлял, что эти объекты были «уничтожены», напоминает The Guardian.
Белый дом обратил внимание на заявление Израиля о том, что ядерные усилия Тегерана были отброшены на годы назад, в то время как представитель министерства иностранных дел Ирана также заявил, что объектам был нанесен значительный ущерб.
В среду вечером Трамп заявил, что Хегсет, которого он назвал «министром войны», проведет пресс-конференцию в четверг в 8 утра по восточному времени, чтобы «бороться за достоинство наших великих американских пилотов», имея в виду пилотов бомбардировщиков B2, которые нанесли удары. Он сказал, что «эти патриоты были очень расстроены» сообщениями «фейковых новостей» об ограниченном воздействии ударов.
По мере того, как разгорался скандал из-за того, насколько эти удары замедлили ядерную программу Тегерана, дипломатические усилия, направленные на то, чтобы помешать Ирану восстановить программу, также набирали обороты.
Трамп заявил, что официальные лица США и Ирана вскоре встретятся, возобновив диалог, который был прерван почти двухнедельной войной, хотя и предположил, что в переговорах больше нет необходимости. «Мне все равно, есть у меня соглашение или нет», — сказал Трамп, потому что Иран был слишком сильно поврежден, чтобы даже рассматривать возможность восстановления своей программы. — Они все равно этого не сделают. С них хватит".
МАГАТЭ отвергло «подход песочных часов», предполагающий различные оценки того, сколько месяцев или лет потребуется Ирану для восстановления, заявив, что это отвлекает от поиска долгосрочного решения проблемы, которая не была решена. «В любом случае, технологические знания и промышленный потенциал есть. Этого никто не может отрицать. Поэтому нам нужно работать вместе с ними», — сказал Гросси, добавив, что его приоритетом является возвращение инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, и только так, по его словам, они могут быть должным образом оценены.
Тем временем, по словам официальных лиц и активистов, иранские власти отказываются от соглашения о прекращении огня с Израилем и усиливают меры по обеспечению внутренней безопасности по всей стране с массовыми арестами, казнями и развертыванием войск. Иранские спецслужбы арестовали 26 человек, обвинив их в сотрудничестве с Израилем, сообщило государственное информационное агентство Fars. Некоторые деятели в Израиле и иранские диссидентские группы в изгнании надеялись, что 12-дневная военная кампания, целью которой были Корпус стражей Исламской революции и силы внутренней безопасности, а также ядерные объекты, спровоцирует массовое восстание и свержение власти Исламской Республики. Несмотря на то, что многие иранцы выразили недовольство правительством, пока не было никаких признаков каких-либо значительных протестов против властей, констатирует The Guardian.