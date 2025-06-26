Окружение Трампа сообщило о «новых разведданных» по уничтожению иранских ядерных объектов

Трамп заявил, что официальные лица США и Ирана вскоре встретятся, возобновив диалог, который был прерван почти двухнедельной войной, хотя и предположил, что в переговорах больше нет необходимости. «Мне все равно, есть у меня соглашение или нет», — сказал Трамп, потому что Иран был слишком сильно поврежден, чтобы даже рассматривать возможность восстановления своей программы. — Они все равно этого не сделают. С них хватит".