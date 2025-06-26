«Охота на ведьм»: Трамп призвал не судить лидера воюющей страны по коррупционному делу

Биньямину Нетаньяху были предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам. 75-летний мужчина обвиняется в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от голливудского продюсера-миллиардера в обмен на содействие его личным и деловым интересам, а также в содействии выгодному регулированию для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение его личности и его семьи.