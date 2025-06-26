«Охота на ведьм»: Трамп призвал не судить лидера воюющей страны по коррупционному делу

Дональд Трамп призывает отменить судебный процесс над Нетаньяху по делу о коррупции. Президент США называет премьер-министра Израиля «великим героем» и называет выдвинутые против него обвинения «охотой на ведьм».
Американский президент Дональд Трамп высказался по поводу затянувшегося судебного процесса над его союзником Биньямином Нетаньяху по делу о коррупции, заявив в своем посте в социальных сетях, что этот судебный процесс оказался «охотой на ведьм» и должен быть отменен.
«Мы с Биби только что вместе прошли через АД, сражаясь с очень жестким и блестящим давним врагом Израиля, Ираном, и Биби не мог быть лучше, острее или сильнее в своей ЛЮБВИ к невероятной Святой земле», — сказал Трамп в среду вечером, используя прозвище израильского лидера.
Президент США, который сам столкнулся с целым рядом уголовных обвинений и приговоров, которые, по его мнению, были политически мотивированными, сказал, что он «только что узнал, что Биби был вызван в суд в понедельник», а также предложил помиловать «великого героя».
«Именно Соединенные Штаты Америки спасли Израиль, и теперь именно Соединенные Штаты Америки спасут Биби Нетаньяху», — сказал Трамп.
В декабре Нетаньяху стал первым премьер-министром Израиля, который выступил в качестве обвиняемого в уголовном процессе по обвинению в коррупции, напоминает Agence France-Presse. Он назвал выдвинутые против него обвинения «океаном абсурда».
Биньямину Нетаньяху были предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам. 75-летний мужчина обвиняется в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от голливудского продюсера-миллиардера в обмен на содействие его личным и деловым интересам, а также в содействии выгодному регулированию для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение его личности и его семьи.
Сам израильский премьер, само собой, отрицает свою вину, заявляя, что обвинения являются охотой на ведьм, организованной враждебными СМИ и предвзятой правовой системой с целью свержения его длительного правления.
Судебный процесс над Нетаньяху неоднократно откладывался с момента его начала в мае 2020 года, когда премьер-министр просил об отсрочках из-за войны в Газе и последующего конфликта в Ливане, отмечает Agence France-Presse. Пока неясно, когда будет назначено следующее слушание.