Парламент Молдовы обсудит назначения, реформы, а также ратификации соглашений

Ряд законопроектов будет рассмотрен в первом чтении: о талонах на питание, продлении отпуска по уходу за детьми при рождении двух и более детей, об увеличении пособий ликвидаторам, следствий аварии на ЧАЭС; проект создания парка Moldova HiTech Park, документ о стратегии развития рынка капитала на 2025−2030 годы, проект нового закона о гражданстве, пересмотр системы государственных наград и национальной критической инфраструктуры.