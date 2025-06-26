Парламент Молдовы обсудит назначения, реформы, а также ратификации соглашений

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Постоянное бюро парламента утвердило повестку дня пленарных заседаний на ближайшую неделю — с 26 июня по четвертое июля.
Прежде всего депутаты должны утвердить назначение двух судей Конституционного суда — Любу Шова и Николае Рошку. Также решением парламента Серджиу Карапунарлы получит должность заместителя директора Национального антикоррупционного центра.
Парламенту предстоит ратифицировать ряд международных соглашений, касающихся расширения сети образцовых школ в Молдове; внедрения проекта по утилизации твердых отходов, присоединения к европейским конвенциям о совместном таможенном транзите и упрощении торговых формальностей; программы помощи правительства Германии по оснащению молдавских вооруженных сил.
В течение ближайших заседаний парламент намерен рассмотреть восемь законопроектов, направленных на гармонизацию национального законодательства в соответствии с правовыми положениями ЕС в таких областях как электроэнергия, развитие сельской местности, реклама, безопасность продукции, право, посредничество, аккредитация, оценка соответствия и стандартизация.
Ряд законопроектов будет рассмотрен в первом чтении: о талонах на питание, продлении отпуска по уходу за детьми при рождении двух и более детей, об увеличении пособий ликвидаторам, следствий аварии на ЧАЭС; проект создания парка Moldova HiTech Park, документ о стратегии развития рынка капитала на 2025−2030 годы, проект нового закона о гражданстве, пересмотр системы государственных наград и национальной критической инфраструктуры.
Во втором чтении должны быть утверждены законопроекты о создании Национального атласа, проект реформы в области дорожной инфраструктуры, об изменении норм эвакуации автомобилей в столице Молдовы.
Как ранее заявил спикер парламента Игорь Гросу, полномочия нынешнего состава законодательного органа страны истекают 11 июля. Парламентские выборы пройдут в Молдове 28 сентября.