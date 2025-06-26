В Японии ответили Трампу на сравнение ударов по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Напомним, накануне Трамп сравнил удары по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. В своём заявлении он отметил, что, хотя не хочет проводить прямые параллели, по сути, произошли события, схожие по своему воздействию. Политик уверен, что если бы Штаты не нанесли этот удар, боевые действия продолжались бы до сих пор.