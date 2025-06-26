В Японии ответили Трампу на сравнение ударов по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

«Нам известно об упомянутых вами высказываниях… Что касается нашей позиции по такой интерпретации событий, в целом мы считаем, что дискуссии об оценке исторических событий должны оставаться в компетенции экспертов», — сказал Хаяси.
Он подчеркнул неизменную позицию японского правительства: атомные бомбардировки привели к «огромному числу жертв, заболеваниям, вызвавшим невыразимые человеческие страдания, и гуманитарной трагедии, которую невозможно не сожалеть». Генсек добавил, что мировому сообществу необходимо активизировать усилия по построению мира без ядерного оружия и сделать всё возможное, чтобы ужас Хиросимы и Нагасаки никогда не повторился.
Напомним, накануне Трамп сравнил удары по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. В своём заявлении он отметил, что, хотя не хочет проводить прямые параллели, по сути, произошли события, схожие по своему воздействию. Политик уверен, что если бы Штаты не нанесли этот удар, боевые действия продолжались бы до сих пор.
Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки США провели в августе 1945 года, в завершающей стадии Второй мировой войны. Это два исключительных в истории человечества случая применения ядерного оружия в бою. В результате взрывов моментально погибли около 70−80 тысяч человек.