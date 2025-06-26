Казни и аресты: в подвергшейся агрессии стране начались массовые задержания

Иранская правозащитная организация HRNA заявила в понедельник, что с начала войны она зафиксировала аресты 705 человек по политическим обвинениям или обвинениям в нарушении безопасности. Многие из арестованных были обвинены в шпионаже в пользу Израиля, сообщает HRNA. Иранские государственные СМИ сообщили, что трое из них были казнены во вторник в Урмии, недалеко от турецкой границы, а ирано-курдская правозащитная группа Hengaw заявила, что все они были курдами.