Казни и аресты: в подвергшейся агрессии стране начались массовые задержания

Иран усиливает меры по обеспечению внутренней безопасности, применяя казни и массовые аресты. Иранская правозащитная организация зафиксировала 705 арестов по политическим обвинениям или обвинениям в сфере безопасности с начала войны с Израилем.
По словам официальных лиц и активистов, иранские власти после соглашения о прекращении огня с Израилем усилили меры по обеспечению внутренней безопасности по всей стране с массовыми арестами, казнями и развертыванием войск, особенно в неспокойном курдском регионе, пишет The Guardian.
Через несколько дней после израильских авиаударов, начавшихся 13 июня, иранские силы безопасности начали кампанию массовых арестов, сопровождавшуюся усилением присутствия на улицах вокруг контрольно-пропускных пунктов.
Израильские и американские политики, а также оппозиционные группы иранцев в эмиграции надеялись, что военная кампания Израиля и США, направленная против Корпуса стражей исламской революции и сил внутренней безопасности, а также ядерных объектов, спровоцирует массовое восстание и свержение Исламской Республики, отмечает The Guardian. Несмотря на то, что многие иранцы выражали недовольство правительством, пока не видно никаких признаков каких-либо значительных протестов против властей.
Однако один высокопоставленный сотрудник иранской службы безопасности и два других высокопоставленных чиновника, проинструктированных по вопросам внутренней безопасности, заявили, что власти сосредоточены на угрозе возможных внутренних беспорядков, особенно в курдских районах.
По словам высокопоставленного представителя службы безопасности, военизированные подразделения КСИР и «Басидж» были приведены в боевую готовность, и теперь основное внимание уделяется внутренней безопасности.
Чиновник сказал, что власти обеспокоены израильскими агентами, этническими сепаратистами и оппозиционными группами в изгнании.
Активисты внутри страны затаились, пишет The Guardian. «Сейчас мы проявляем крайнюю осторожность, потому что есть реальная обеспокоенность тем, что режим может использовать эту ситуацию в качестве предлога», — сказал правозащитник из Тегерана, который был заключен в тюрьму во время массовых протестов в 2022 году. Активист сказал, что знает десятки людей, которые были вызваны властями и либо арестованы, либо предупреждены о недопустимости любых проявлений инакомыслия.
Иранская правозащитная организация HRNA заявила в понедельник, что с начала войны она зафиксировала аресты 705 человек по политическим обвинениям или обвинениям в нарушении безопасности. Многие из арестованных были обвинены в шпионаже в пользу Израиля, сообщает HRNA. Иранские государственные СМИ сообщили, что трое из них были казнены во вторник в Урмии, недалеко от турецкой границы, а ирано-курдская правозащитная группа Hengaw заявила, что все они были курдами.
Один из чиновников, проинформированных о безопасности, сказал, что войска были размещены на границах Пакистана, Ирака и Азербайджана, чтобы остановить проникновение тех, кого чиновник назвал террористами. Другой чиновник, проинформированный о безопасности, признал, что сотни людей были арестованы.
Иранские меньшинства курдов и белуджей, состоящие в основном из мусульман-суннитов, долгое время были источником оппозиции Исламской Республике, выступая против правления персоязычного шиитского правительства в Тегеране, подчеркивает The Guardian. Три основные иранские курдские сепаратистские группировки, базирующиеся в Иракском Курдистане, заявили, что некоторые из их активистов и бойцов были арестованы, и рассказали о широкомасштабных действиях военных и служб безопасности, предпринятых иранскими властями.
Рибаз Халили из Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИ) заявил, что подразделения КСИР были размещены в школах в курдских провинциях Ирана в течение трех дней после начала израильских ударов, обходя дома в поисках подозреваемых и оружия. Охранники также приняли защитные меры, эвакуировав промышленную зону рядом со своими казармами и перекрыв основные дороги для собственного использования при доставке подкреплений в Керманшах и Санандадж, два крупных города курдского региона.
Член Партии свободной жизни Курдистана (PJAK), представившаяся под псевдонимом Фатма Ахмед, заявила, что партия насчитала более 500 членов оппозиции, задержанных в курдских провинциях с начала авиаударов. Ахмед и представитель курдской партии «Комала», говоривший на условиях анонимности, рассказали, что в курдских районах были установлены контрольно-пропускные пункты, на которых проводились физические досмотры людей, а также проверки их телефонов и документов.