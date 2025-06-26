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Военкор Ермаков: украинские войска заблокированы в поселке Шевченко ДНР

По информации военкора, российские бойцы перерезали дорогу между поселком и Воскресенкой.

Источник: Аргументы и факты

Российским войскам удалось заблокировать боевиков ВСУ, находящихся в поселке Шевченко ДНР, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Поступают оперативные данные, что участок трассы между Воскресенкой и Шевченко физически перерезан нашими войсками. Таким образом, гарнизон нацистов в Шевченко заблокирован», — написал он.

По словам военкора, теперь украинские военные могут лишь пытаться уйти из поселка через поля в сторону села Малиевка Днепропетровской области.

Напомним, накануне стало известно об освобождении российскими войсками села Ялта в ДНР.