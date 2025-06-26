Военкор Ермаков: украинские войска заблокированы в поселке Шевченко ДНР

Российским войскам удалось заблокировать боевиков ВСУ, находящихся в поселке Шевченко ДНР, сообщил в четверг в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Поступают оперативные данные, что участок трассы между Воскресенкой и Шевченко физически перерезан нашими войсками. Таким образом, гарнизон нацистов в Шевченко заблокирован», — написал он.
По словам военкора, теперь украинские военные могут лишь пытаться уйти из поселка через поля в сторону села Малиевка Днепропетровской области.
Напомним, накануне стало известно об освобождении российскими войсками села Ялта в ДНР.