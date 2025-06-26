FT: Доллар достиг 3-летнего минимума из-за желания Трампа сменить главу ФРС

По словам старшего экономиста по Большому Китаю и Азии в финансовой корпорации Standard Chartered Кельвина Лау, американский доллар ослабевает на фоне тарифов и неопределенности политики Трампа. Сама возможность раннего выдвижения новой кандидатуры привела к убеждению, что ФРС может перейти к более раннему снижению процентной ставки, добавил эксперт.