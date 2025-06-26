FT: Доллар достиг 3-летнего минимума из-за желания Трампа сменить главу ФРС

Доллар ослабил позиции до трехлетнего минимума после сообщения о том, что президент США Дональд Трамп обдумывает досрочное выдвижение кандидатуры следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом написала газета Financial Times.
«В четверг утром в Азии доллар США упал на 0,3% по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, достигнув уровня, который в последний раз достигался в начале 2022 года», — говорится в статье.
Издание отметило, что падение произошло после сообщения газеты Wall Street Journal о том, что глава Белого дома рассматривает возможность объявить о своем выборе преемника главы ФРС Джея Пауэлла раньше, чем ожидалось.
По словам старшего экономиста по Большому Китаю и Азии в финансовой корпорации Standard Chartered Кельвина Лау, американский доллар ослабевает на фоне тарифов и неопределенности политики Трампа. Сама возможность раннего выдвижения новой кандидатуры привела к убеждению, что ФРС может перейти к более раннему снижению процентной ставки, добавил эксперт.
Как писал сайт KP.RU, 20 июня стало известно, что госдолг США преодолел отметку в 37 триллионов долларов. За последние двенадцать месяцев задолженность федерального правительства увеличилась на 1,56 триллиона долларов. Финаналитики прогнозируют, что чистые процентные выплаты по этому долгу в 2025 фискальном году достигнут триллиона долларов.