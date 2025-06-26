Белоусов: военно-политическая ситуация в мире ухудшается

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран ШОС заявил, что военно-политическая обстановка в мире ухудшается, а конфликтный потенциал достиг угрожающего уровня.
«Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению», — сказал Белоусов. В своем выступлении он отметил обострение геополитических противоречий, разрушение основ стратегической стабильности и снижение роли международных институтов.
Белоусов считает, что это связано с «деструктивной политикой коллективного Запада, направленной на сохранение глобального доминирования». По его словам, это приводит к созданию очагов нестабильности, в том числе в регионах, связанных с Шанхайской организацией сотрудничества.
Белоусов подчеркнул, что негативные тенденции особенно заметны на пространстве ШОС и в прилегающих регионах.
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