Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов: военно-политическая ситуация в мире ухудшается

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран ШОС заявил, что военно-политическая обстановка в мире ухудшается, а конфликтный потенциал достиг угрожающего уровня.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран ШОС заявил, что военно-политическая обстановка в мире ухудшается, а конфликтный потенциал достиг угрожающего уровня.

«Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению», — сказал Белоусов. В своем выступлении он отметил обострение геополитических противоречий, разрушение основ стратегической стабильности и снижение роли международных институтов.

Белоусов считает, что это связано с «деструктивной политикой коллективного Запада, направленной на сохранение глобального доминирования». По его словам, это приводит к созданию очагов нестабильности, в том числе в регионах, связанных с Шанхайской организацией сотрудничества.

Белоусов подчеркнул, что негативные тенденции особенно заметны на пространстве ШОС и в прилегающих регионах.

Читайте также: «Белоусов прибыл в Китай, где поучаствует в совещании министров обороны стран ШОС».

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше