На Западе заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО

Саммит Североатлантического альянса проходил 24−25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены западного военно-политического блока согласились смягчить риторику в адрес Российской Федерации и увеличить оборонные расходы. В документе говорится о поддержке Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте нет упоминания о перспективах вступления бывшей советской республики в НАТО.