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На Западе заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО

Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел печально на саммите НАТО в Гааге, пишет Bloomberg.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел печально на саммите НАТО в Гааге, пишет Bloomberg.

То, что Североатлантический альянс по-прежнему называет Российскую Федерацию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало Зеленского, который на этом саммите выглядел печально, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Ранее британская газета Telegraph писала, что сложное положение Украины и Зеленского не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.

Саммит Североатлантического альянса проходил 24−25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены западного военно-политического блока согласились смягчить риторику в адрес Российской Федерации и увеличить оборонные расходы. В документе говорится о поддержке Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте нет упоминания о перспективах вступления бывшей советской республики в НАТО.

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