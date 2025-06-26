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Трамп призвал прекратить дело о коррупции против Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить судебный процесс о коррупции в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: Reuters

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Нет никого в истории Израиля, кто сражался бы сильнее или компетентнее, чем Биби Нетаньяху. Суд над Биби Нетаньяху должен быть отменен немедленно или помилован великий герой, который так много сделал для государства», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что был шокирован сообщениями о том, что Израиль продолжает «охоту на ведьм» против премьера после того, как пережил «один из своих величайших моментов в истории».

Со слов Трампа, его тандем с Нетаньяху стал наиболее комфортным и эффективным. США спасли Израиль, они же спасут и Нетаньяху, заявил Трамп.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху. Суд обвинил политика в «преступлениях против человечности и военных преступлениях», заявив, что премьер использовал голод как метод ведения военных действий.

Кроме того, в декабре 2024 года Нетаньяху стал первым премьером Израиля, выступившим в качестве ответчика в уголовном процессе по делу о коррупции. Его обвинили в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от миллиардера — голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах, а также в содействии выгодному регулированию для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.

Судебный процесс над Нетаньяху много раз откладывался с момента его начала в мае 2020 года, поскольку премьер-министр просил об отсрочке из-за войны в Газе и последующего конфликта в Ливане. Неясно, когда будет назначено следующее слушание. Премьер отрицает свою вину.

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