«Благодаря этому и живы»: Жители Херсона массово прячутся от ТЦК в ожидании возвращения России

Ранее Life.ru рассказал, что жители Херсона ищут себе еду и вещи на помойках из-за тяжёлой экономической ситуации. На данный момент в городе почти нет работы и помощь можно получить только от друзей, родственников или из России. Некоторые жители также налаживают контакты с бездомными и обменивают найденные на свалках вещи на кипяток или домашнюю еду.