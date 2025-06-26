«Благодаря этому и живы»: Жители Херсона массово прячутся от ТЦК в ожидании возвращения России

Сейчас жители воспринимают украинских военных как взяточников и подлых людей. Кроме того, из-за «охоты» на мужчин горожане давно обмениваются советами, как избежать насильственной мобилизации.
«В окнах не маячить и остерегаться всех бывших друзей, соседей и так далее. Тяжело постоянно сидеть в доме, но знаю, кто после прихода ВСУ не выходит на улицу. Благодаря этому и живы, но пояса придётся затянуть потуже до возвращения русских», — приводит Лебедев слова херсонцев.
Ранее Life.ru рассказал, что жители Херсона ищут себе еду и вещи на помойках из-за тяжёлой экономической ситуации. На данный момент в городе почти нет работы и помощь можно получить только от друзей, родственников или из России. Некоторые жители также налаживают контакты с бездомными и обменивают найденные на свалках вещи на кипяток или домашнюю еду.