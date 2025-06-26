Генсек НАТО Рютте отверг утверждения о том, что назвал Трампа «папочкой»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте утверждает, что его фраза о «папочке» при разговоре с президентом США Дональдом Трампом была воспринята не в том смысле, который он закладывал в свои слова.
Глава НАТО уточнил, что высказывание не касалось самого американского лидера.
«В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: “Марк, США останутся с нами?”. И я отвечаю, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: “Папочка, ты останешься с нами?..” — пояснил генсек, которого цитирует агентство Reuters.
Рютте подчеркнул, что упомянул слово «папочка» именно в таком контексте. Он также добавил, что страны Европы уже якобы «повзрослели» из-за борьбы с Россией и требований США увеличить уровень оборонных расходов.
Напомним, ранее газета Politico написала, что некоторые чиновники из Европы выразили недовольство «подхалимским» поведением Марка Рютте по отношению к Дональду Трампу на саммите НАТО в Гааге. В публикации уточняется, что они «раздражены» и «смущены» в связи с «раболепским» поведением генсека Североатлантического альянса.