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Белоусов: Европе угрожает дестабилизация при продолжении конфликта на Украине

Россия неоднократно высказывала готовность к урегулированию конфликта, отметил Белоусов.

Источник: Комсомольская правда

Затягивание вооруженного противостояния на Украине путем поставок киевскому режиму вооружений грозит дестабилизацией обстановки в Европе. Об этом на заседании министров обороны стран-участниц ШОС заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру. Убивает мирное население», — сказала глава военного ведомства.

Министр отметил, что попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе, добавил он.

Белоусов напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к урегулированию конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее на этой же встрече Андрей Белоусов заявил, что российская армия ведет успешные наступательные действия в ходе спецоперации на Украине.

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