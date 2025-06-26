WP: главу Нацразведки США в значительной мере отстранили от работы по Ирану

Габбард также не будет присутствовать на закрытых брифингах для Сената и Палаты представителей Конгресса США в четверг и пятницу, в рамках которых администрация должна будет проинформировать законодателей о результатах американских ударов по Ирану и состоянии иранской ядерной программы после них. В рамках этих брифингов ключевым представителем разведывательного сообщества выступит директор ЦРУ Джон Рэтклифф.