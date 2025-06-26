Выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира вызвало жесткие споры

Трамп на прошлой неделе опубликовал на своей социальной платформе Truth сообщение о том, что он не верит, что получит премию, напоминает The Guardian. «Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно!» — заключил он.