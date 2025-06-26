Выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира вызвало жесткие споры

В Пакистане вовсю обсуждают выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира после американских военных ударов по Ирану. Ранее правительство Пакистана заявило, что президент США сыграл «ключевую роль» в переговорах о прекращении огня с Индией.
Вмешательство Дональда Трампа в ирано-израильскую войну и его посредничество, а затем объявление о прекращении огня вызвали бурные дебаты в Пакистане, где правительство официально выдвинуло кандидатуру президента США на Нобелевскую премию мира, в то время как американские военные проводили последние приготовления к удару, который грозил полномасштабной войной на всем Ближнем Востоке.
В заявлении, сделанном пакистанскими властями рано утром в субботу по местному времени — незадолго до того, как американские бомбардировщики B-2 покинули военно-воздушную базу Уайтмен в Миссури и направились в Иран, — Трампу приписывалось «наследие прагматичной дипломатии» и «ключевое лидерство» в обеспечении прекращения огня между Пакистаном и Индией в начавшемся конфликте с убийством туристов в управляемом Индией Кашмире в апреле.
Днем позже то же самое правительство Пакистана осудило Трампа за бомбардировку иранских ядерных объектов и назвало это нарушением международного права, настаивая на том, что дипломатия является единственным способом урегулирования кризиса. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу удара США.
Оппозиционные законодатели, в том числе члены партии бывшего премьер-министра Имрана Хана, активисты, писатели и бывшие дипломаты, раскритиковали правительство за выдвижение Трампа на премию мира.
Малиха Лодхи, бывший посол Пакистана в США, негодует в социальных сетях: «Те, кто рекомендовал это, должны проявить некоторое раскаяние и извиниться перед народом Пакистана». Позже она сказала The Guardian: «Почему Пакистан должен выдвигать кандидатуру человека, который нарушил международное право, разбомбив Иран? Это очень непродуманный шаг правительства, и оно должно отменить его, оно должно отозвать свое заявление».
Широко распространено мнение, что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира и часто критиковал ее присуждение своему предшественнику Бараку Обаме. Трамп был номинирован несколько раз в соответствии с правилами Норвежского Нобелевского комитета, которые допускают выдвижение кандидатур от членов национальных собраний и национальных правительств, университетских профессоров в определенных областях и членов определенных международных институтов.
Александр Мережко, глава парламентского комитета Украины по иностранным делам, на этой неделе объявил, что отозвал свое выдвижение кандидатуры Трампа на соискание премии, заявив, что он «потерял всякую веру» в то, что президент США может установить мир между Россией и Украиной.
Трамп на прошлой неделе опубликовал на своей социальной платформе Truth сообщение о том, что он не верит, что получит премию, напоминает The Guardian. «Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были результаты, но люди знают, и это все, что для меня важно!» — заключил он.
Пакистанские министры и законодатели выступили в защиту этой кандидатуры. Сенатор Мусадик Малик, который также является федеральным министром, заявил, что именно Трамп вмешался и сыграл важнейшую роль в обеспечении прекращения огня между Индией и Пакистаном, когда обе страны были на грани ядерной войны.
«Мы должны признать его усилия по достижению мира. Трамп также приложил серьезные усилия для урегулирования кризиса в России и на Украине… Он не смог добиться успеха, но приложил серьезные усилия», — сказал он.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что правительство придерживается своего решения, которое, по его словам, было подкреплено стремлением Трампа к перемирию между Ираном и Израилем. «Я верю, что в новейшей истории не найдется такого человека, чьи мирные усилия остановили бы одну за другой крупные конфронтации», — сказал он в интервью местным СМИ.
Однако бывший сенатор Мустафа Наваз Хохар, возглавлявший сенатский комитет по правам человека, назвал это выдвижение «грубой лестью». «Поскольку Трамп уже высоко оценил роль Пакистана в конфликте между Индией и Пакистаном, я не знаю, зачем было выдвигать Трампа на Нобелевскую премию мира», — сказал он.