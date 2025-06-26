В Челябинской области ужесточат правила продажи алкоголя

Сегодня, 26 июня 2025 года, депутаты Законодательного Собрания рассмотрели поправки в региональный закон о регулировании производства и оборота этилового спирта.
Предлагается установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 50 квадратных метров.
Также законопроектом предлагается увеличить размер уставного капитала для организаций, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией.
Изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Челябинской области» приняты в первом чтении.
Ранее сообщалось, что правительство Челябинской области разработало проект закона о дополнительных ограничениях розничной продажи алкоголя.
Цель законопроекта — снижение доступности алкоголя и, соответственно, его потребления населением. Так, предлагается увеличить минимальную площадь зала обслуживания в объектах общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, с 40 до 50 квадратных метров. Это, считают авторы законопроекта, будет способствовать повышению качества обслуживания и снизит риск появления недобросовестных участников рынка. В Челябинской области из 115 баров и ресторанов 21 объект имеет недостаточную по новому закону площадь.
Кроме того, планируется в два раза увеличить минимальный размер уставного капитала для организаций, занимающихся розничной продажей алкоголя. Согласно поправкам, для компаний в Челябинске и Магнитогорске сумма вырастет до 400 тыс. рублей, в других городах области — до 200 тыс. рублей, в селах — до 60 тыс. рублей. Планируется, что новые ограничения вступят в действие 1 сентября 2025 года.