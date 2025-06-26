В Челябинской области ужесточат правила продажи алкоголя

Кроме того, планируется в два раза увеличить минимальный размер уставного капитала для организаций, занимающихся розничной продажей алкоголя. Согласно поправкам, для компаний в Челябинске и Магнитогорске сумма вырастет до 400 тыс. рублей, в других городах области — до 200 тыс. рублей, в селах — до 60 тыс. рублей. Планируется, что новые ограничения вступят в действие 1 сентября 2025 года.