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В Минске открылся IV Евразийский экономический форум

В деловом мероприятии примут участие главы государств ЕАЭС.

Источник: Пресс-служба ЕЭК

АСТАНА, 26 июн — Sputnik. В столице Беларуси начал работу IV Евразийский экономический форум.

Главная тема мероприятия — «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы».

В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие премьер-министр Беларуси, председатель Евразийского межправсовета Александр Турчин и председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Они обратились с приветственными словами к участникам форума.

«Из года в год Форум становится значимой международной площадкой для открытого диалога между бизнес-сообществом и органами власти стран Евразийского экономического союза», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Деловая программа ЕЭФ-2025 включает пленарное заседание с участием лидеров государств ЕАЭС и глав международных делегаций, а также более тридцати тематических мероприятий.