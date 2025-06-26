В Минске открылся IV Евразийский экономический форум

АСТАНА, 26 июн — Sputnik. В столице Беларуси начал работу IV Евразийский экономический форум.
Главная тема мероприятия — «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы».
В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие премьер-министр Беларуси, председатель Евразийского межправсовета Александр Турчин и председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Они обратились с приветственными словами к участникам форума.
«Из года в год Форум становится значимой международной площадкой для открытого диалога между бизнес-сообществом и органами власти стран Евразийского экономического союза», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.
Деловая программа ЕЭФ-2025 включает пленарное заседание с участием лидеров государств ЕАЭС и глав международных делегаций, а также более тридцати тематических мероприятий.