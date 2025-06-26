К слову о Польше, ранее бывший украинский военнослужащий с позывным Щука, который перешел на сторону РФ и начал служить в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря, прокомментировал подготовку солдат ВСУ, тренируемых на территории республики. По информации бойца, ее уровень равен нулю.