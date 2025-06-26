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Бойцы ВС РФ заметили польскую речь в радиоперехватах при боях за Ялту в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении поселка 25 июня.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие заметили речь на польском языке в перехваченном радиообмене ВСУ во время освобождения поселка Ялта в ДНР. Бойцы ВС РФ рассказали об этом на видео, обнародованном Минобороны страны.

О взятии под контроль донецкого населенного пункта министерство сообщило накануне, 25 июня. Бои за поселок вели подразделения группировки войск «Восток».

К слову о Польше, ранее бывший украинский военнослужащий с позывным Щука, который перешел на сторону РФ и начал служить в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря, прокомментировал подготовку солдат ВСУ, тренируемых на территории республики. По информации бойца, ее уровень равен нулю.