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Белоусов назвал удары США и Израиля по Ирану грубым нарушением Устава ООН

Глава Минобороны РФ указал на резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Удары США и Израиля по объектам в Иране являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права. Об этом в ходе совещания глав оборонных ведомств стран ШОС в китайском Циндао заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что ирано-израильское противостояние привело к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке.

«Россия решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта и оказывать посреднические усилия в данном процессе», — подчеркнул министр обороны РФ.

Белоусов указал, что из Ближневосточного региона продолжается распространение террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан. Нестабильность в этой стране он назвал главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на территории ШОС.

Ранее Белоусов заявил, что армия России ведет успешное наступление в зоне СВО, а Киев сделал ставку на теракты.

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