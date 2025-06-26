Белоусов назвал удары США и Израиля по Ирану грубым нарушением Устава ООН

Удары США и Израиля по объектам в Иране являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права. Об этом в ходе совещания глав оборонных ведомств стран ШОС в китайском Циндао заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Он отметил, что ирано-израильское противостояние привело к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке.
«Россия решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта и оказывать посреднические усилия в данном процессе», — подчеркнул министр обороны РФ.
Белоусов указал, что из Ближневосточного региона продолжается распространение террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан. Нестабильность в этой стране он назвал главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на территории ШОС.
Ранее Белоусов заявил, что армия России ведет успешное наступление в зоне СВО, а Киев сделал ставку на теракты.