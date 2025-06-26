«Большая победа» Трампа: натовские сателлиты прогнулись перед «папочкой»

Трамп сказал, что у него была встреча за ланчем с Зеленским, «чтобы узнать, как у него идут дела», и в ответ на вопрос украинского журналиста сказал, что пообещал поставить Киеву противоракетные перехватчики Patriot, некоторые из которых были отправлены в Израиль. «Мы посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать доступным», — добавил Трамп. Позже, когда его спросили, возобновят ли США военную помощь Украине, прекращенную при его администрации, он не исключил этого полностью. «Посмотрим, что произойдет», — сказал президент.