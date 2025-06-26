«Большая победа» Трампа: натовские сателлиты прогнулись перед «папочкой»

Трамп приветствует «большую победу», поскольку страны НАТО согласились на его требование увеличить расходы на оборонные нужды до 5% ВВП. Президент США выглядит успокоившимся и подтверждает приверженность военному альянсу, хотя Испания подверглась его критике.
Расслабленный Дональд Трамп заявил, что решение НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП стало «большой победой» для западной цивилизации, во время пресс-конференции на саммите в Гааге, где он подтвердил приверженность США западному военному альянсу.
Были все признаки того, что тщательная подготовка саммита, в ходе которого большинство союзников в Европе и Канаде выделили дополнительные миллиарды на оборону, способствовала сохранению связей Трампа с североатлантическим союзом: президент США похвалил Марка Рютте, его генерального секретаря, и ночь, когда он «прекрасно спал» во дворце голландского короля.
Несмотря на то, что он выступил против Испании за отказ выполнить обещание о выделении 5% средств и раскритиковал CNN и New York Times за сообщения о том, что ядерные объекты Ирана, возможно, не были уничтожены американскими бомбардировками, ничто из этого не повлияло на общий пронатовский настрой президента, отмечает The Guardian.
«Когда я приехал сюда, я приехал сюда, потому что это было то, чем я должен был заниматься, но я уехал отсюда немного другим, — сказал Трамп по окончании саммита. — Я наблюдал, как поднимались главы этих стран, и любовь и страсть, которые они проявляли к своей стране, были невероятными».
Президент США охарактеризовал саммит как «историческую веху», на которой союзники по НАТО обязались увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП. По его словам, это было «то, о чем никто на самом деле не думал, что это возможно». И они сказали: «Вы сделали это, сэр, вы сделали это». Ну, я не знаю, сделал ли я это, но думаю, что сделал.".
Хотя, отмечает The Guardian, основное обязательство членов НАТО состоит в том, чтобы к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, они будут составлять 3,5% от основных военных расходов, а остальное — на инфраструктуру, разведку, кибербезопасность и другие расходы, которые союзники уже могут сопоставить. Это означает увеличение в реальном выражении примерно на 30 млрд фунтов стерлингов в Великобритании после 2027 года.
Трамп назвал это «Гаагским обязательством в области обороны», заявив, что это «грандиозная победа для Соединенных Штатов, потому что мы получили больше, чем заслуживали», и «большая победа для Европы и вообще для западной цивилизации», потому что Европа теперь «будет брать на себя больше ответственности».
Президент США долгое время резко критиковал низкий уровень расходов на оборону других членов НАТО, а на саммите 2018 года намекнул, что США могут выйти из альянса. Во время своей предвыборной кампании 2024 года Трамп предположил, что США могут не защищать страну, подвергшуюся нападению, если они будут тратить меньше, чем было согласовано ранее, напоминает The Guardian.
Эти опасения обострились после победы Трампа на выборах, поскольку Европа и Канада опасались, что он сократит взаимодействие США с НАТО, сблизится с Россией, кинет Украину и быстро выведет войска из Европы. Хотя Белый дом относится к Европе и Украине более прохладно, чем его предшественник, на данный момент резкого раскола удалось избежать.
Ранее в среду Рютте льстиво похвалил президента США в его присутствии, сказав, что «Папе иногда приходится использовать сильные выражения» — намек на нецензурную брань Трампа в адрес Ирана и Израиля днем ранее. Незадолго до того, как отправиться в Гаагу, Трамп обвинил обе страны в том, что они не знают, «какого черта они делают», после сообщений о нарушениях обеими сторонами режима прекращения огня, который он ввел.
Генеральный секретарь НАТО защищал свой унизительный тон по отношению к Трампу и признал, что это «в некоторой степени вопрос вкуса». Рютте назвал Трампа «хорошим другом», и добавил: «Вы бы когда-нибудь подумали, что это стало бы результатом этого саммита, если бы он не был переизбран президентом?».
На вопрос о комментариях Рютте Трамп отреагировал положительно: «Он сделал это очень нежно. “Папочка, ты мой папочка”.
Днем ранее Трамп также опубликовал серию лестных сообщений от Рютте. «Вы приближаетесь к очередному большому успеху», — сказал один из них, связав расходы НАТО с бомбардировкой иранского объекта по обогащению урана в Фордо, продемонстрировав, как Рютте умасливает президента перед встречей.
По словам Рютте, значительная уступка в отношении расходов на оборону, которые в настоящее время составляют чуть более 2% ВВП большинства стран НАТО, была «направлена не на то, чтобы американские налогоплательщики платили больше», поскольку США почти достигли целевого показателя военных расходов в 3,5%, а на то, чтобы «Европа и Канада платили больше», в частности в большинстве случаев они увеличивают свои оборонные бюджеты.
Трамп сказал, что у него была встреча за ланчем с Зеленским, «чтобы узнать, как у него идут дела», и в ответ на вопрос украинского журналиста сказал, что пообещал поставить Киеву противоракетные перехватчики Patriot, некоторые из которых были отправлены в Израиль. «Мы посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать доступным», — добавил Трамп. Позже, когда его спросили, возобновят ли США военную помощь Украине, прекращенную при его администрации, он не исключил этого полностью. «Посмотрим, что произойдет», — сказал президент.
В своем аккаунте Зеленский назвал встречу продуктивной и сказал, что его приоритетом является «закупка американских систем противовоздушной обороны для защиты наших городов, наших людей, церквей и инфраструктуры», а также заявил, что Украина готова приобрести оборудование и «поддержать американских производителей оружия».
Однако на своей заключительной пресс-конференции Трамп продолжил подчеркивать, что «Владимир Путин действительно должен положить конец» этому конфликту, и сказал, что попытается снова поговорить с президентом России, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить этому конец».
В коротком коммюнике саммита, состоящем всего из пяти абзацев, не повторялись предыдущие обязательства относительно «необратимого пути» Украины к членству в НАТО, что отражает позицию Белого дома. Трамп продолжает надеяться убедить Москву и Киев согласиться на прекращение огня, чтобы остановить конфликт.
Критика американского президента была сфокусирована на Испании, которая заявила, что считает, что может выполнить свои обязательства перед НАТО, потратив на оборону всего 2,1% своего ВВП. «Я думаю, это ужасно», — сказал Трамп и пригрозил испанцам «заставить их платить вдвое больше» с помощью торговых санкций, хотя этот вопрос обсуждается на уровне ЕС.
Трамп отвлекся и не смог ответить на вопрос о приверженности США статье 5 НАТО, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. Вылетая на саммит на Air Force One, Трамп сказал: «Существует множество определений статьи 5, вы знаете это, верно?», но он не стал вдаваться в подробности.