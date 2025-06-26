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Руслан Берденов покинул пост сопредседателя партии Respublica

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов больше не занимает должность сопредседателя партии Respublica, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Соцсети

Информацию подтвердили в пресс-службе партии.

Руслан Берденов стал заместителем акима Шымкента 24 февраля этого года. Вскоре после назначения он сложил депутатские полномочия в Мажилисе.

Напомним, 21 апреля на Руслана Берденова было совершено покушение. С тяжелыми ранениями он был доставлен в больницу и прооперирован.

Накануне стало известно о завершении расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Как сообщили в городском акимате, к исполнению своих обязанностей он пока не приступил. Руслан Берденов находится на больничном. Временно исполняющим обязанности заместителя акима назначен первый заместитель акима города — Куаныш Асылов.