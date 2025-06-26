Guardian: спрос КНР на ослов для сферы красоты ведет к проблемам в Африке

«Семьи просыпались и обнаружили, что их животные исчезли или были забиты, а шкуры сняты на месте. Многие не могли позволить себе заменить их, потому что цены на новых животных взлетели. Семьи больше не могут сдавать ослов в аренду, что снижает их доходы», — говорится в материале.