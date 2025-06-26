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Guardian: спрос КНР на ослов для сферы красоты ведет к проблемам в Африке

В Африке проживают две трети всех ослов мира.

Спрос Китая на шкуру осла из Африки ведет к дестабилизации на материке, правительства африканских стран уже ввели общеконтинентальный запрет на убой животного, на предстоящей неделе чиновники соберутся еще раз в Кот-д Ивуаре, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, пишет The Guardian.

Уточняется, что китайские представители сферы красоты скупают ослов из-за эцзяо — желатина, получаемого при длительной варке ослиных шкур. Ингредиент широко используется в традиционных процедурах красоты в Китае. Проблема в том, что ослов очень сложно разводить, а потребление только на косметические процедуры составляет порядка 5 млн шкур в год.

Кроме того, в Африке орудуют банды, которые грабят владельцев животных, чтобы отправить ослов на продажу. По оценкам, две трети экспортируемых шкур являются краденными.

«Семьи просыпались и обнаружили, что их животные исчезли или были забиты, а шкуры сняты на месте. Многие не могли позволить себе заменить их, потому что цены на новых животных взлетели. Семьи больше не могут сдавать ослов в аренду, что снижает их доходы», — говорится в материале.

Уточняется, что также орудующие банды разжигают между населением ненависть.

По данным издания, всего в мире насчитывается 53 млн ослов, две трети из них проживают именно в Африке. Ранее Китай самостоятельно восполнял свои потребности в данных животных, но поголовье резко сократилось с 11 млн до 2 еще в 90-х годах прошлого века.

Ранее стало известно, что в ФРГ грядет экокатастрофа из-за агрессивных бродячих енотов.