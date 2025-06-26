В Японии ответили на слова Трампа об ударах по Хиросиме

С точки зрения японского политика, высказываться на соответствующие темы должны эксперты, но заявление хозяина Белого дома в Токио услышали. Хаяси указал на то, что власти страны придерживаются позиции, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к «заболеваниям, вызвавшим непередаваемые человеческие страдания, и заслуживающей сожаления гуманитарной ситуации». Он обратился с призывом к международному сообществу активнее работать для достижения мира без ядерного оружия и не допустить повторения трагедии, которая произошла в 1945 году.