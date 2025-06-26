В Японии ответили на слова Трампа об ударах по Хиросиме

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сравнившего удары по ядерным объектам в Иране с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны, сообщает Jiji Press.
С точки зрения японского политика, высказываться на соответствующие темы должны эксперты, но заявление хозяина Белого дома в Токио услышали. Хаяси указал на то, что власти страны придерживаются позиции, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к «заболеваниям, вызвавшим непередаваемые человеческие страдания, и заслуживающей сожаления гуманитарной ситуации». Он обратился с призывом к международному сообществу активнее работать для достижения мира без ядерного оружия и не допустить повторения трагедии, которая произошла в 1945 году.
Накануне президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по ядерным объектам Ирана с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, которые «положили конец» Второй мировой войне. По словам американского лидера, иранская ядерная программа отброшена «на десятилетия» назад. При этом хозяин Белого дома допустил новые удары по Исламской Республике, если Тегеран продолжит заниматься обогащением урана. В Иране признали, что ядерные объекты были серьезно повреждены, но западные средства массовой информации сомневаются, что удары Соединенных Штатов правда были столь успешными.