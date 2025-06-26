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Захарова прокомментировала перелет Ил-96 СЛО «Россия» в Нью-Йорк

Перелет Ил-96 СЛО «Россия» в Нью-Йорк — это обычный вывозной рейс. Он отвез новых сотрудников в Соединенные Штаты, после чего заберет возвращающихся. Об этом в четверг, 26 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Перелет Ил-96 СЛО «Россия» в Нью-Йорк — это обычный вывозной рейс. Он отвез новых сотрудников в Соединенные Штаты, после чего заберет возвращающихся. Об этом в четверг, 26 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки, — цитирует Захарову ТАСС.

25 июня борт специального летного отряда «Россия» вылетел в сторону США из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и совершил посадку в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что российский самолет Специального летного отряда, на котором летают высокопоставленные чиновники, провел два дня в США. В разных случаях самолет использовался министром иностранных дел Сергеем Лавровым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Позже Мария Захарова сообщила, что полет самолета в Соединенные Штаты был связан с обычной ротацией работников посольства.

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