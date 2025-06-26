Белый дом опубликовал видео с саммита НАТО под трек «Папочка вернулся домой»

Белый дом разместил на своей официальной странице в соцсети Х видео с возвращением президента США Дональда Трампа с саммита стран-участниц НАТО, проходившего в Гааге Королевства Нидерланды.
Однако это довольно заурядное событие с возвращением главы государства в Америку так и осталось бы малозамеченным, если бы не подпись к видео, в которой использовались стихи из песни известного музыканта Usher.
«Папа дома… Эй, эй, эй, папочка. Президент Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Гааге, Нидерланды», — гласит подпись к видеоряду.
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