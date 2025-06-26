Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом опубликовал видео с саммита НАТО под трек «Папочка вернулся домой»

К видео о возвращении Трампа с саммита НАТО использовали стихи музыканта Usher.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом разместил на своей официальной странице в соцсети Х видео с возвращением президента США Дональда Трампа с саммита стран-участниц НАТО, проходившего в Гааге Королевства Нидерланды.

Однако это довольно заурядное событие с возвращением главы государства в Америку так и осталось бы малозамеченным, если бы не подпись к видео, в которой использовались стихи из песни известного музыканта Usher.

«Папа дома… Эй, эй, эй, папочка. Президент Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Гааге, Нидерланды», — гласит подпись к видеоряду.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше