По его оценке, украинская оборона в ДНР уже даёт трещины, и темпы продвижения российских сил неуклонно нарастают.
Ситуация уже критическая, ведь ВСУ уступают российской армии в численности, а оборона Днепропетровской области недостаточно крепка. Помимо этого, Киев исчерпал запасы противовоздушной обороны и сталкивается с острейшим дефицитом кадров.
Напомним, 8 июня Минобороны РФ официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. На Западе уверены, что российские военные нанесли стратегический удар по Украине и что утрата региона станет поворотным моментом в ходе СВО. В Госдуме отметили, что область может войти в состав РФ. Эксперты полагают, что выход к западной границе ДНР приведёт к обрушению обороны ВСУ.
Ранее в подполье заявили, что на Украине люди всё чаще стали выражать недовольство режимом Владимира Зеленского. За семь дней граждане устроили уже две масштабных акции против действующих властей.