Ким Чен Ын с дочерью посетил новый северокорейский пляжный курорт

Как пишет The Guardian, расположенный на восточном побережье КНДР, курорт может похвастаться спортивными и рекреационными сооружениями, а также коммерческими услугами и общественным питанием. Как сообщило ЦТАК, Ким Чен Ын «выразил уверенность в том, что волна счастья, которая поднимется в прибрежной туристической зоне Вонсан-Кальма, повысит его привлекательность как туристического центра мирового уровня». Власти надеялись, что курорт будет привлекать 20 000 посетителей в год после его открытия 1 июля, сообщает ЦТАК.