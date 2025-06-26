Ким Чен Ын с дочерью посетил новый северокорейский пляжный курорт

Руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал новый северокорейский пляжный курорт одним из «величайших достижений» страны в этом году. Северокорейский лидер в сопровождении своей дочери Ким Чжу Э, которую многие наблюдатели называют его наследницей, побывал на открытии туристической зоны Вонсан-Кальма.
Ким Чен Ын больше привык наблюдать за запусками баллистических ракет, пишет The Guardian, но на этой неделе северокорейский лидер решил сменить обстановку и всей семьей посетить новый пляжный курорт — авангард туристического движения, в котором в один прекрасный день могут появиться иностранные гости.
Ким, одетый в темный костюм, белую рубашку и галстук, которые гармонировали с песчаными просторами Вонсан-Кальма, назвал прибрежный курорт одним из «величайших достижений» страны в этом году, говорится в сообщении государственного информационного агентства ЦТАК, опубликованном в четверг.
Во вторник Ким в сопровождении своей дочери — и предполагаемого наследника — Ким Чжу Э и его жены Ри Соль Чжу отдыхал у бассейна с пачкой сигарет, холодным напитком и полотенцем на боку, наблюдая, как отдыхающие катаются с водных горок.
Ким Чен Ын и его дочь, которая, как полагают, является одной из трех детей, родившихся у них с Ри Соль Чжу, также были сфотографированы на пляже протяженностью 4 км в окружении официальных лиц и на фоне того, что на расстоянии выглядит как отели.
Как пишет The Guardian, расположенный на восточном побережье КНДР, курорт может похвастаться спортивными и рекреационными сооружениями, а также коммерческими услугами и общественным питанием. Как сообщило ЦТАК, Ким Чен Ын «выразил уверенность в том, что волна счастья, которая поднимется в прибрежной туристической зоне Вонсан-Кальма, повысит его привлекательность как туристического центра мирового уровня». Власти надеялись, что курорт будет привлекать 20 000 посетителей в год после его открытия 1 июля, сообщает ЦТАК.
Перерезав ленточку на церемонии открытия, Ким Чен Ын сказал, что проект, наконец, стал «блестящей реальностью» после более чем десятилетней работы и растущих затрат на строительство. По его словам, он «сыграет ведущую роль в становлении туристической культуры» Корейской Народно-Демократической Республики.
Но иностранные туристы, надеющиеся попробовать пляжный отдых в северокорейском стиле, будут разочарованы, подчеркивает The Guardian. На данный момент, похоже, что Вонсан Кальма будет открыт только для местных жителей, в то время как Северная Корея постепенно ослабляет ограничения для иностранных туристов, введенные во время пандемии Covid-19.
Обычный туризм по-прежнему фактически ограничен, хотя российским туристам разрешили посещать определенные районы страны в рамках групповых туров, а иностранные бегуны участвовали в марафоне в Пхеньяне в апреле, признает The Guardian.
Визит Ким Чен Ына с семьей неизбежно вызвал пересуды среди иностранных наблюдателей за Северной Кореей. Южнокорейские СМИ сообщили, что Ри Соль впервые появилась на публике с тех пор, как посетила празднование Нового года в 2024 году.
Дочь Ким Чен Ына, которой около 12 лет, регулярно сопровождает своего отца с конца 2022 года, что подкрепляет предположения некоторых экспертов о том, что она может стать четвертым представителем династии Ким и первой женщиной, возглавившей Северную Корею с момента основания КНДР в 1948 году.