Зачем спецборт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк: Захарова сделала заявление

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перелет самолета Ил-96 из спецотряда «Россия» в Нью-Йорк. По ее словам, речь идет о стандартном рейсе по ротации сотрудников, который выполнялся по установленному графику.
Как уточнила дипломат в беседе с ТАСС, борт доставил в США новых сотрудников российских учреждений и забрал персонал, завершивший свою командировку.
«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что самолет Ил-96−300 из спецотряда «Россия» совершил перелет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. Рейс RA-96018 вылетел из северной столицы в 11:32 по московскому времени и провел в пути порядка 11 часов.