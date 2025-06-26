«Никогда не нападет»: Трамп на саммите НАТО выступил с неожиданном обещанием по поводу России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе на саммите НАТО дал клятву, что Россия не нападет на государства Североатлантического альянса, пока он правит на своем посте. Об этом сообщает американская газета Washington Post.
Как известно, саммит НАТО состоялся 24−25 июня в Гааге. По его итогам участники военного блока договорились скорректировать свою риторику в отношении Москвы и повысить оборонные расходы.
«По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, во время основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент (Америки — прим. ред.)», — указано в материале.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на фоне усиления вооруженных сил стран НАТО заявил, что Россия не планирует нападать на блок. Он подчеркнул, что российское государство не видит в этих мерах угрозы, поскольку обладает всем необходимым для собственной защиты.