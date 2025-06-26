«Никогда не нападет»: Трамп на саммите НАТО выступил с неожиданном обещанием по поводу России

«По словам трех европейских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, во время основной сессии Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент (Америки — прим. ред.)», — указано в материале.