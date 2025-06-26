Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер

«Вся экономика в разрухе, а в прибылях только банки. Прошлый год стал первым за все годы независимости Молдавии, когда в госбюджет поступило больше доходов от таможенных услуг, чем от работы реального сектора экономики. На языке экономистов, это означает только одно, что государство — банкрот», — заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5.