Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер

Тарлев: Молдавия как государство может считаться банкротом.

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Молдавия как государство может считаться банкротом, поскольку разруха отмечена во всех областях экономики, заявил экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

«Вся экономика в разрухе, а в прибылях только банки. Прошлый год стал первым за все годы независимости Молдавии, когда в госбюджет поступило больше доходов от таможенных услуг, чем от работы реального сектора экономики. На языке экономистов, это означает только одно, что государство — банкрот», — заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5.

По его словам, только коммерческие банки демонстрируют не просто рост, а «мегаприбыли». «Сельхозпроизводители в убытках, промышленное производство сокращается, экспорт падает», — констатировал экс-премьер.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.