Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 26 июн — РИА Новости. Молдавия как государство может считаться банкротом, поскольку разруха отмечена во всех областях экономики, заявил экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
«Вся экономика в разрухе, а в прибылях только банки. Прошлый год стал первым за все годы независимости Молдавии, когда в госбюджет поступило больше доходов от таможенных услуг, чем от работы реального сектора экономики. На языке экономистов, это означает только одно, что государство — банкрот», — заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, только коммерческие банки демонстрируют не просто рост, а «мегаприбыли». «Сельхозпроизводители в убытках, промышленное производство сокращается, экспорт падает», — констатировал экс-премьер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.