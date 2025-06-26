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В Японии отреагировали на слова Трампа об Иране и Хиросиме

Генсекретарь японского правительства Есимаса Хаяси не стал критиковать американского президента Дональда Трампа, сравнившего удар США по Ирану 22 июня 2925 года с бомбардировками японских городов в 1945 году. Он добавил, что миру следует стремиться к тому, чтобы трагедия японских городов больше не повторилась.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как пишут «Ведомости», генсек японского кабмина, комментируя заявление главы США, констатировал, что правительство страны знает об этом высказывании. Политик напомнил, что в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки погибли тысячи людей, а пострадавшие от взрыва перенесли «непередаваемые человеческие страдания».

Хаяси добавил, что мировому сообществу необходимо пытаться достигнуть мира без ядерного оружия. Генсек кабинета министров уточнил, что оценка исторических событий, таких как удар по Японии, — дело экспертов.

Дональд Трамп сравнил военную операцию Пентагона по уничтожению ядерных объектов в Иране 22 июня с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите в Гааге 25 июня. По словам политика, в обоих случаях удары стали завершающими в вооруженных противостояниях. Американский лидер подчеркнул, что о точных результатах бомбардировок по Ирану говорить пока рано, так как Израиль еще не предоставил свой отчет.

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США произвели 6 и 9 августа 1945 года. Американские самолеты скинули на японские города атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк». В результате единственных в истории человечества случаев применения ядерного оружия погибли более 214 человек. Через несколько дней после бомбардировок, 15 августа 1945 года, Япония объявила о капитуляции.

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