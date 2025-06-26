В Японии отреагировали на слова Трампа об Иране и Хиросиме

Дональд Трамп сравнил военную операцию Пентагона по уничтожению ядерных объектов в Иране 22 июня с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите в Гааге 25 июня. По словам политика, в обоих случаях удары стали завершающими в вооруженных противостояниях. Американский лидер подчеркнул, что о точных результатах бомбардировок по Ирану говорить пока рано, так как Израиль еще не предоставил свой отчет.