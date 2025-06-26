Соотечественники возвращаются в Омскую область целыми семьями

— В числе переезжающих в регион из-за рубежа стало значительно больше семей с детьми. В 2023-м на их долю приходилось одиннадцать процентов вернувшихся соотечественников, в этом году — уже более 25. Родители хотят, чтобы дети учились у нас в стране. И в Омской области для этого есть все условия. Устроить ребенка в школу по месту жительства давно не проблема. Для иностранных граждан также предусмотрены квоты, позволяющие получать бесплатное образование в пяти ведущих омских вузах, — сообщила начальник отдела трудовой миграции регионального минтруда Марина Шабунина.