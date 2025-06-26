Соотечественники возвращаются в Омскую область целыми семьями

Омская область встретила 50-тысячного соотечественника, прибывшего в регион из-за рубежа по программе добровольного переселения. Вернее, соотечественницу — Ксения Пфайф приехала из Германии вслед за мамой и двумя младшими братьями.
— В числе переезжающих в регион из-за рубежа стало значительно больше семей с детьми. В 2023-м на их долю приходилось одиннадцать процентов вернувшихся соотечественников, в этом году — уже более 25. Родители хотят, чтобы дети учились у нас в стране. И в Омской области для этого есть все условия. Устроить ребенка в школу по месту жительства давно не проблема. Для иностранных граждан также предусмотрены квоты, позволяющие получать бесплатное образование в пяти ведущих омских вузах, — сообщила начальник отдела трудовой миграции регионального минтруда Марина Шабунина.
Ксения Пфайф после окончания школы в Германии тоже поехала в Россию за дальнейшим образованием. Сначала по линии Россотрудничества училась в Москве. Но потом решила отправиться в Омск, поближе к семье. Девушка нацелена на преподавание иностранных языков и готовится поступать в профильный омский вуз.
Примечательно, что первый замминистра труда и соцразвития Омской области Александр Рыскалкин, который вручал Ксении юбилейную награду, — тоже один из участников программы добровольного переселения соотечественников. Еще один интересный факт — часто инициаторами переезда становятся дети, которые приезжали на каникулы к омским родственникам.
— Для семейных переселенцев предусмотрена компенсация затрат на жилье в размере семидесяти тысяч рублей, — отмечает Марина Шабунина. — С этого года в Центре социальной помощи семье и детям работает социальная гостиница с отделением для соотечественников. Такое размещение предполагает оформление регистрации по месту пребывания, что очень удобно для переселившихся граждан. В гостинице они могут жить, пока оформляют документы, устраиваются на работу, решают другие вопросы. Расходы на проживание компенсируются.
По числу переселившихся соотечественников Омская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров, а в 2024-м стала четвертой.
Среднестатистический участник программы — молодой человек 28−30 лет с высшим или средним профессиональным образованием и опытом работы. Шесть из десяти имеют семьи.
По словам экспертов, многие соотечественники, заинтересованные в переселении на историческую Родину, по разным причинам тянут с переездом. Одних сдерживают пенсионное обеспечение, опасения потерять льготы, стаж. Других останавливают сложности с оформлением документов, хотя специалисты трудовой миграции уверяют, что без волокиты рассматривают все анкеты, и получить статус участника программы вполне реально уже через три недели после обращения. А законы в части приема гражданства РФ сейчас максимально упрощены. Главное — выстроить четкий алгоритм действий по прибытии.
— В настоящее время в банке вакансий портала «Работа в России» есть восемнадцать тысяч предложений, которыми могут воспользоваться жители региона. Граждане, отправляющиеся по договору на три года в сельские школы, клиники, на сельхозпредприятия, получают дополнительно семьдесят тысяч рублей. Речь идет не об одном, а о каждом трудоустроенном члене семьи. За последние три года этой мерой воспользовались уже тридцать человек, — утверждает Марина Шабунина.
Возвращаются соотечественники и в Азовский немецкий национальный район. В 1990-е годы, когда регион покинуло 48 тысяч омичей, он был основным донором миграции. Сейчас, наоборот, вернувшиеся в Азово сами начинают агитировать родню и знакомых последовать своему примеру. Например, автономная некоммерческая организация «Новые омичи» с помощью соцсетей помогла уже ста семьям переехать из ближнего и дальнего зарубежья в Омскую область.
Опыт региона заинтересовал и столичных блогеров. В этом году снятый ими 40-минутный фильм «Я дома» о семье, приехавшей в регион из Германии, посмотрели более пятидесяти тысяч зрителей. Главная героиня — многодетная мама Елена Клапштейн — рассказывает о своем пути на малую родину. О семье, которая дружно поддержала переезд. О детях, которые поначалу оказались в отстающих из-за слабой немецкой программы обучения, а теперь уже преуспели в знаниях, завели друзей, занялись творчеством и спортом.
— Конечно, без проблем не обходится. Но это обычные житейские вопросы, с которыми сталкиваются все семьи, в том числе и самые благополучные, — признает Елена Клапштейн.
Кстати, Азовский район интересен не только для немцев, хотя здесь работают «двуязычные» садики и школы, выходит национальный журнал, строятся музейный комплекс «Немецкое подворье», кирха. Убедиться в благополучии района смогли участники масштабного прошлогоднего форума «Пятнадцать лет вместе», который транслировали через общественные каналы за рубежом. Нынешней осенью по такому же алгоритму пройдет большая европейская конференция, которая покажет иностранцам возможности омского и российского в целом образования.
В последние годы специалисты отмечают рост обращений о переезде в Россию граждан из недружественных государств. Однако наибольшее число приезжающих в Омскую область — жители соседнего Казахстана. Сегодня в вузах региона учится более девяти тысяч иностранных студентов. Кто-то из них оформляет российское гражданство еще во время учебы, кто-то приедет позже, всё обдумав и созрев.
В прошлом году новыми жителями региона стали более 1,4 тысячи человек. Еще свыше пятисот прибыло в начале июня. Всего же за последние полтора десятка лет в Омскую область вернулись пятьдесят тысяч соотечественников из двадцати стран.
Тем временем.
С 1 января 2025 года в Омской области до пятнадцати тысяч рублей увеличена сумма подъемных для участников госпрограммы. Еще 7,5 тысячи полагается каждому члену семьи. Единовременная денежная выплата при трудоустройстве составляет семьдесят тысяч рублей. В таком же размере полагается частичная компенсация расходов на съемное жилье семьям с детьми. В прошлом году в этот перечень вошли гостиницы и хостелы, с 2025-го его дополнили социальные центры Омской области. Помимо этого, соотечественники с детьми могут рассчитывать и на компенсацию расходов по уплате государственной пошлины за оформление правового статуса на территории России и другие нотариальные процедуры.
Участникам программы предоставляется триста тысяч рублей на открытие собственного дела. А также возможность бесплатно пройти переобучение по выбранной специальности.