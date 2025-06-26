Сенат одобрил поправки по вопросам ОСМС: что изменится для казахстанцев

«Предлагаемое решение носит компромиссный характер и направлено на сохранение баланса между устойчивостью системы и допустимым уровнем налоговой нагрузки. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 млрд тенге в год. Дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году, что обеспечит долгосрочную стабильность финансирования», — сказала сенатор Айнур Аргынбекова.