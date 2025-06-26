FT узнала о смене тона Трампа в отношении Путина и Зеленского

По словам Трампа, ситуация на Украине «выходит из-под контроля». Республиканец стал использовать более жесткий тон в отношении России, в то время как к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он проявил симпатию, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, говорится в материале.