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Пенсионный фонд вновь опроверг слухи об увеличении пенсионного возраста в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 26 июня). В социальных сетях вновь набирают обороты слухи о скором повышении пенсионного возраста в Узбекистане.

Источник: Vaib.Uz

Пользователи утверждают, что это якобы произойдёт на основе рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) и других международных организаций.

Пенсионный фонд Узбекистана оперативно отреагировал на распространившуюся информацию и в очередной раз попытался успокоить граждан. В официальном заявлении подчёркивается: никакого окончательного решения по увеличению пенсионного возраста не принято.

Реформа будет, но пока без конкретики

В ведомстве пояснили, что реформа пенсионной системы действительно обсуждается, однако сейчас она находится на стадии анализа, изучения международного опыта и выработки предложений. Для этого уже создана рабочая группа, в задачи которой входит выявление и анализ существующих проблем в системе пенсионного обеспечения, подготовка предложений по повышению её устойчивости, разработка направлений по укреплению социальной справедливости и адаптация успешного международного опыта к реалиям Узбекистана.

Рабочей группе поручено подготовить предложения для Концепции реформы пенсионной системы, но это именно предложения, а не готовые решения.

Что за документы обсуждаются в интернете?

Документы, активно распространяемые в соцсетях, представляют собой рекомендации, подготовленные международными организациями. Это — не нормативные акты и не принятые законы. Это — варианты, рассматриваемые как возможные ориентиры для построения обновлённой системы.

Среди рекомендаций: повышение пенсионного возраста, пересмотр системы социальных взносов, отмена льгот по налогам, создание негосударственных пенсионных фондов, переход на расчёт пенсии по средней зарплате за весь трудовой стаж, а не за 5 лучших лет, и другие.

Однако, как подчёркивают в Пенсионном фонде, все эти предложения сейчас только изучаются, в том числе с точки зрения их влияния на уровень жизни населения и экономические реалии страны.

Решения будут приниматься с учётом мнения общества

Особо в ведомстве отмечают: никакие изменения в пенсионной системе не будут внедряться без широкого общественного обсуждения и экспертной оценки. Все нововведения, если и будут утверждены, будут внедряться поэтапно, с учётом мнения народа и социальной обстановки.

Таким образом, разговоры об «уже принятом» решении по увеличению пенсионного возраста являются преждевременными и не соответствуют действительности. Пенсионная реформа пока только в проектной фазе, и будущее системы будет формироваться открыто и взвешенно.