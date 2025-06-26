Пенсионный фонд вновь опроверг слухи об увеличении пенсионного возраста в Узбекистане

В ведомстве пояснили, что реформа пенсионной системы действительно обсуждается, однако сейчас она находится на стадии анализа, изучения международного опыта и выработки предложений. Для этого уже создана рабочая группа, в задачи которой входит выявление и анализ существующих проблем в системе пенсионного обеспечения, подготовка предложений по повышению её устойчивости, разработка направлений по укреплению социальной справедливости и адаптация успешного международного опыта к реалиям Узбекистана.