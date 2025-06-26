Эксперт Рар назвал «праздником оппортунизма» саммит НАТО в Гааге

«Если бы покорение Европы ценилось на вес золота, президентский самолет мог бы вылететь из Гааги во Флориду с тяжелым грузом. По крайней мере, фойе [резиденции Трампа] Мар-а-Лаго можно было бы покрыть золотом из европейских колоний», — написал Рар. Возможно, в качестве бонуса была бы и «позолоченная президентская спальня», добавил он.