Эксперт Рар назвал «праздником оппортунизма» саммит НАТО в Гааге

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Европа встретила президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге глубоким поклоном, это был праздник оппортунизма. Такое мнение высказал германский политолог Александр Рар.
«Смирение часто является лишь притворным подчинением, и Трамп инстинктивно почувствовал намерение всех глав стран НАТО ему подчиниться. Именно этого он ждал», — написал Рар в Telegram-канале. Он обратил внимание на личное сообщение генсека НАТО Марка Рютте президенту США, которое последний опубликовал в Truth Social. По словам политолога, оно «мгновенно стало известно 8 млрд человек».
«Пыль, в которую лицом бросился Рютте, это коленопреклонение могли видеть все», — заметил он.
«Европа встретила Трампа глубоким поклоном, и во время саммита НАТО отмечался праздник оппортунизма. Все толкались вперед, чтобы льстить главному», — написал Рар, напомнив о многочисленных льстивых заявлениях европейских лидеров в адрес Трампа.
«Если бы покорение Европы ценилось на вес золота, президентский самолет мог бы вылететь из Гааги во Флориду с тяжелым грузом. По крайней мере, фойе [резиденции Трампа] Мар-а-Лаго можно было бы покрыть золотом из европейских колоний», — написал Рар. Возможно, в качестве бонуса была бы и «позолоченная президентская спальня», добавил он.