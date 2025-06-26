Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь — цель визита

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Узбекистана совершит рабочий визит в Беларусь, сообщает пресс-служба главы государства.
«По приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Лидер страны примет участие в мероприятиях очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
В повестке дня саммита вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Организации. В фокусе внимания будут находится приоритетные направления практического взаимодействия.