На СВО погиб многодетный отец из Москаленского района Омской области

Вчера, 25 июня, в Москаленском районе с воинскими почестями проводили в последний путь Артема Лаукерта. Он героически погиб на СВО.
До ухода на СВО 34-летний Артем Лаукерт проживал в селе Красный Флаг Москаленского района. По образованию был сварщиком. В марте прошлого года заключил контракт с минобороны РФ и добровольцем ушел на линию соприкосновения. На СВО Артем Андреевич был стрелком.
Артем Лаукерт героически погиб при освобождении ДНР 10 июня 2025 года, у него остались трое несовершеннолетних детей.
Администрация Москаленского района, политсовет Москаленского отделения партии «Единая Россия» и Сибирское казачье войско выражают искренние соболезнования семье героя.
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