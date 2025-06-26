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На СВО погиб многодетный отец из Москаленского района Омской области

У Артема Лаукерта остались трое несовершеннолетних детей.

Источник: Reuters

Вчера, 25 июня, в Москаленском районе с воинскими почестями проводили в последний путь Артема Лаукерта. Он героически погиб на СВО.

До ухода на СВО 34-летний Артем Лаукерт проживал в селе Красный Флаг Москаленского района. По образованию был сварщиком. В марте прошлого года заключил контракт с минобороны РФ и добровольцем ушел на линию соприкосновения. На СВО Артем Андреевич был стрелком.

Артем Лаукерт героически погиб при освобождении ДНР 10 июня 2025 года, у него остались трое несовершеннолетних детей.

Администрация Москаленского района, политсовет Москаленского отделения партии «Единая Россия» и Сибирское казачье войско выражают искренние соболезнования семье героя.

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