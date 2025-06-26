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В МИД раскрыли, кого самолёт спецотряда «Россия» доставил в Нью-Йорк

Не стоит строить политических интриг вокруг перелёта российского спецборта Ил-96 СЛО в Нью-Йорк, ведь это стандартный вывозной рейс. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Перелёт Ил-96 СЛО “Россия” в Нью-Йорк — обычный вывозной рейс, он отвёз новых сотрудников в США и заберёт возвращающихся», — рассказала дипломат ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский самолёт специального назначения приземлился в международном аэропорте имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. На таких обычно летают делегации в рамках дипломатических миссий.

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