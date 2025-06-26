В Британии назвали саммит НАТО «потемкинским»

«Трусость не к лицу военному альянсу. Но она доминировала на вчерашнем саммите НАТО в Гааге. Лидеры альянса, собравшиеся в голландском городе, показали, что они больше боятся Дональда Трампа, чем Владимира Путина», — говорится в тексте.
Чтобы «умилостивить» президента США, европейцы сократили повестку дня, отодвинули Украину на второй план, преуменьшили угрозу со стороны России, давали пустые обещания и уклонялись от срочных решений, отмечается в материале.
Как следует из текста, «интенсивное внимание к настроению Трампа и выбору слов подчеркивает уязвимость альянса перед капризами президента».
«Князь Григорий Потемкин одобрил бы это. Чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую и ее приближенных во время ее поездки по недавно завоеванному Крыму в 1787 году, русский придворный построил (согласно легенде) переносные бутафорские деревни. За фасадами было пустое пространство. Теперь его современные коллеги стремятся произвести впечатление на другого монарха, императора Дональда I», — пишет The Times.
Саммит НАТО прошел