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В Британии назвали саммит НАТО «потемкинским»

Трусость доминировала на прошедшем саммите НАТО в Гааге, лидеры стран показали, что боятся президента США Дональда Трампа больше, чем Владимира Путина. Об этом пишет британская газета The Times.

Источник: Reuters

«Трусость не к лицу военному альянсу. Но она доминировала на вчерашнем саммите НАТО в Гааге. Лидеры альянса, собравшиеся в голландском городе, показали, что они больше боятся Дональда Трампа, чем Владимира Путина», — говорится в тексте.

Чтобы «умилостивить» президента США, европейцы сократили повестку дня, отодвинули Украину на второй план, преуменьшили угрозу со стороны России, давали пустые обещания и уклонялись от срочных решений, отмечается в материале.

Как следует из текста, «интенсивное внимание к настроению Трампа и выбору слов подчеркивает уязвимость альянса перед капризами президента».

«Князь Григорий Потемкин одобрил бы это. Чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую и ее приближенных во время ее поездки по недавно завоеванному Крыму в 1787 году, русский придворный построил (согласно легенде) переносные бутафорские деревни. За фасадами было пустое пространство. Теперь его современные коллеги стремятся произвести впечатление на другого монарха, императора Дональда I», — пишет The Times.

Саммит НАТО прошел 24—25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

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