«Князь Григорий Потемкин одобрил бы это. Чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую и ее приближенных во время ее поездки по недавно завоеванному Крыму в 1787 году, русский придворный построил (согласно легенде) переносные бутафорские деревни. За фасадами было пустое пространство. Теперь его современные коллеги стремятся произвести впечатление на другого монарха, императора Дональда I», — пишет The Times.