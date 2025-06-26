Словакия отказалась голосовать за новый пакет санкций против России

Ранее Фицо заявил, что страна заблокирует новый пакет санкций ЕС против России в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, отказ наносит вред всему европейскому объединению, поэтому Словакия намерена воспользоваться правом заблокировать новые антироссийские санкции, если Еврокомиссия не откажется от этой политики.