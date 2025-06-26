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Словакия отказалась голосовать за новый пакет санкций против России

Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России. Об этом решении объявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

Источник: ТАСС

«Завтра Словакия не будет голосовать за пакет санкций», — сказал он и предложил отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российских энергоресурсов в Европейский союз (ЕС).

Ранее Фицо заявил, что страна заблокирует новый пакет санкций ЕС против России в случае отказа от российских энергоресурсов. По его словам, отказ наносит вред всему европейскому объединению, поэтому Словакия намерена воспользоваться правом заблокировать новые антироссийские санкции, если Еврокомиссия не откажется от этой политики.