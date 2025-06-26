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В бюджете Челябинской области вновь увеличили социальные расходы

В бюджете Челябинской области вновь увеличили социальные расходы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Pchela.News

Соответствующие изменения 26 июня одобрили депутаты Законодательного Собрания.

Основная часть корректировок связана с уточнением объемов финансирования отдельных направлений расходов.

Так, 181,7 млн рублей выделено на поддержку студентов средне-профессиональных учебных заведений, члены семей которых являются участниками специальной военной операции.

Также финансирование — 720 млн — получили областные учреждения здравоохранения, в том числе на обеспечение граждан лекарствами и медицинской помощью, на капитальный ремонт и закупку оборудования.

Учреждениям культуры выделено еще 297,1 млн рублей — на организацию культурных мероприятий, проведение ремонтов и оснащение оборудованием. Дополнительные средства — 292,8 млн — предусмотрены на программу «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

Учтены и безвозмездные поступления в сумме 20,3 млн рублей, которые будут направлены на реконструкцию региональных автомобильных дорог, обеспечение деятельности социальных учреждений и организацию культурных мероприятий.

На размере дефицита внесенные изменения не сказались. Доходы областного бюджета на 2025 год составляют 307 млрд 571,9 млн рублей, расходы — 379 млрд 609,9 млн рублей.