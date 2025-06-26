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Орбан: в Венгрии против приёма Украины в ЕС высказались 95% граждан

На референдуме в Венгрии против приёма Украины в Евросоюз высказались 95% граждан.

Источник: Reuters

Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.

«2 168 431 гражданин Венгрии выступил против вступления Украины в ЕС, что составляет 95% принявших участие в референдуме», — цитирует его ТАСС.

Орбан ранее говорил, что принятие Украины в ЕС будет означать открытие восточного фронта против России.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто призвал не пускать Украину в ЕС.

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