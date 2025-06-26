Захарова назвала причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала обычным вывозным рейсом полет спецборта «России» из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк.
В среду, согласно данным портала Flightradar24, борт специального летного отряда «Россия» Ил-96−300, вылетевший в сторону США из петербургского «Пулково», приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка.
«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году», — сказала она агентству.
Захарова уточнила, что данный борт отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает тех, кто возвращается из командировки.
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