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Реформа юстиции в Молдове с треском провалилась: «Из-за нехватки судей, деятельность Апелляционной палаты может быть заблокирована» — мнение

Некоторые уже назначенные заседания могут быть отменены или перенесены из-за нехватки кадровых ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Дойна-Иоана Стрэистяну подняла тревогу в социальных сетях по поводу серьезного кризиса в деятельности Апелляционной палаты Центр в Кишиневе, подчеркнув, что суд сталкивается с острой нехваткой судей, что может привести к блокировке рассмотрения находящихся на рассмотрении дел.

По словам адвоката, из 57 предусмотренных в этом суде должностей судей, в настоящее время заняты лишь 32. Более того, после недавних отставок среди магистратов, фактически работают только 26 судей.

Из них лишь около 8−9 судей доступны для рассмотрения гражданских дел и дел административной юстиции. Ситуация может серьезно повлиять на формирование судебных составов, необходимых для рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, считает адвокат.

Стрэистяну уточнила, что некоторые уже назначенные заседания могут быть отменены или перенесены из-за нехватки кадровых ресурсов, и эта ситуация может затянуться на длительный период, сообщает rupor.md.

«Не удивляйтесь, если запланированные заседания не состоятся», — предупредила она.

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